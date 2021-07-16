Новости Крыма

В четырех городах и селах Крыма в пятницу отключат воду

16 июля 2021, 12:09Общество

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В пятницу будет ограничено водоснабжение в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках, поселке Ленино на востоке Крыма и трех селах Бахчисарайского района. Об этом информирует ГУП РК "Вода Крыма". В крымской столице в связи с работами на сетях будет ограничено водоснабжение следующих улиц: Красноармейская, Крымская, Малофонтанная, Фабричный спуск и переулок Скифский. Ориентировочный срок подачи воды – 13:00. По улице Красноармейская, 3, будет осуществляться технологический сброс воды.

В Феодосии из-за повреждения на сетях холодного водоснабжения не будет воды на улице Колодяжного, дома 1- 53. Срок окончания ремонта пока не известен.

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