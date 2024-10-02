В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда

Ремонты улично-дорожной сети на общую сумму более 568 миллионов рублей пройдут в Ялте, Алуште, Бахчисарае и Евпатории. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правительственном портале Крыма.

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Дор-Альянс" единственным подрядчиком по государственным контрактам", – говорится в распоряжении.

В приложении к документу речь идет о ремонте улично-дорожной сети Алушты на сумму 43,8 млн рублей, Бахчисарайского района – на 155,6 млн, Ялты – на 184,9 млн, Евпатории – на 183,6 млн.

Предельный срок исполнение работ – 31 декабря текущего года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.