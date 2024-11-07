В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей

В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за счет средств от продажи ранее национализированных объектов в регионе построят новые спортивные залы и стадионы.

По словам Торубаровой, первоочередной задачей является обеспечение доступности занятий физкультурой в образовательных учреждениях и стадионов для занятий футболом. Один из таких стадионов появится в поселке Зуя Симферопольского района.

При этом часть объектов уже установлена.