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В День ВМФ моряки покажут, как освобождали Севастополь в 1944 году

В День ВМФ моряки покажут, как освобождали Севастополь в 1944 году

Сегодня, 11:20Новости

В Севастополе 26 июля на День Военно-Морского Флота можно будет увидеть, как моряки освобождали город в 1944 году, и другие исторические эпизоды.

Некоторые из них появятся в программе впервые.

Известно, что в этом представлении примут участие не только моряки, однако и артисты драматического театра имени Лавренева, а также самолет Як-52 и водолазные и гидрографические катера.

Также в первый раз зрители праздника увидят, как действуют малый ракетный корабль и беспилотный летательный аппарат в схватке с боевыми кораблями условного противника.

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