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Новости Крыма

В детсаду Симферополя рухнул потолок – начата проверка

16 августа 2024, 14:21Общество

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Потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов крымской столицы Как информирует пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством открыта проверка.

"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей сотрудниками органов СК России был выявлен пост с видео, на котором зафиксированы упавшая в одной из комнат детского сада Симферополя потолочная отделка из гипсокартона", – сказано в сообщении.

По данным Следкома, пострадавших в результате инцидента нет. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители, в частности предстоит оценить действия должностных лиц дошкольного образовательного учреждения и городского департамента образования.

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