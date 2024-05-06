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Новости Крыма

В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев

06 мая 2024, 11:44Общество

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Председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев погиб в ДТП на трассе "Таврида". Об этом РИА Новости Крым сообщил обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин.

"Сергей Карпович Макеев погиб на трассе "Таврида", – сообщил Левин.

По предварительной информации, Макеев остановился на трассе и вышел из машины. Его сбила проезжающая машина.

Сергей Карпович родился 12 ноября 1948 года в Симферополе.

В 1976 году окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности радиоинженер.

В 1967 – 1986 годах трудился в должности инженера-регулировщика оборонного комплекса в НПО "Фотон".

В 1986 – 1990 – заместитель главы госприемки на ПО "Фотон".

С 1990 по 1992 год возглавлял ППРТС компании "Фотон", затем руководил специализированным внешнеэкономическим госпредприятием под названием "Крымтерминал".

В следующий год Сергей Карпович исполнял обязанности главы "Издательства и типографии Таврида".

С 2001 по 2003 год руководил корпорацией "Донпром" города Донецк.

С 2004 по 2013 год возглавлял Крымскую сеть супермаркетов "Фуршет".

С 2014 года – председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма".

Награжден орденом "Трудовой славы" третьей степени.

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