В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев

Председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев погиб в ДТП на трассе "Таврида". Об этом РИА Новости Крым сообщил обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин.
"Сергей Карпович Макеев погиб на трассе "Таврида", – сообщил Левин.
По предварительной информации, Макеев остановился на трассе и вышел из машины. Его сбила проезжающая машина.
Сергей Карпович родился 12 ноября 1948 года в Симферополе.
В 1976 году окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности радиоинженер.
В 1967 – 1986 годах трудился в должности инженера-регулировщика оборонного комплекса в НПО "Фотон".
В 1986 – 1990 – заместитель главы госприемки на ПО "Фотон".
С 1990 по 1992 год возглавлял ППРТС компании "Фотон", затем руководил специализированным внешнеэкономическим госпредприятием под названием "Крымтерминал".
В следующий год Сергей Карпович исполнял обязанности главы "Издательства и типографии Таврида".
С 2001 по 2003 год руководил корпорацией "Донпром" города Донецк.
С 2004 по 2013 год возглавлял Крымскую сеть супермаркетов "Фуршет".
С 2014 года – председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма".
Награжден орденом "Трудовой славы" третьей степени.