Новости Крыма В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев

Председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев погиб в ДТП на трассе "Таврида". Об этом РИА Новости Крым сообщил обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин. "Сергей Карпович Макеев погиб на трассе "Таврида", – сообщил Левин. По предварительной информации, Макеев остановился на трассе и вышел из машины. Его сбила проезжающая машина. Сергей Карпович родился 12 ноября 1948 года в Симферополе. В 1976 году окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности радиоинженер. В 1967 – 1986 годах трудился в должности инженера-регулировщика оборонного комплекса в НПО "Фотон". В 1986 – 1990 – заместитель главы госприемки на ПО "Фотон". С 1990 по 1992 год возглавлял ППРТС компании "Фотон", затем руководил специализированным внешнеэкономическим госпредприятием под названием "Крымтерминал". В следующий год Сергей Карпович исполнял обязанности главы "Издательства и типографии Таврида". С 2001 по 2003 год руководил корпорацией "Донпром" города Донецк. С 2004 по 2013 год возглавлял Крымскую сеть супермаркетов "Фуршет". С 2014 года – председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма". Награжден орденом "Трудовой славы" третьей степени. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

