В ДТП с большегрузами на Кубани погибли три человека

В Краснодарском крае три человека погибли в двух ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом информирует УГИБДД МВД России по региону. Так, в Каневском районе Кубани, на автодороге станицы Стародеревянсковская – Ленинградская – Кисляковская водитель "ГАЗели" превысил скорость, не справился с управлением и врезался в фуру Scania, которая стояла на полосе для разгона справа. В тот момент водитель грузовика ремонтировал автомобиль. В результате ДТП погибли два человека – водитель и пассажир "ГАЗели".

В Гулькевичском районе на федеральной дороге "Кавказ" водитель автомобиля Lada Kalina не выдержали дистанцию с ехавшим впереди грузовиком "КамАЗ" с прицепом и врезался в него. В результате ДТП погибла пассажир легкового автомобиля.