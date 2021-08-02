Новости Крыма

В ДТП с большегрузами на Кубани погибли три человека

02 августа 2021, 15:03Происшествия в Крыму

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В Краснодарском крае три человека погибли в двух ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом информирует УГИБДД МВД России по региону. Так, в Каневском районе Кубани, на автодороге станицы Стародеревянсковская – Ленинградская – Кисляковская водитель "ГАЗели" превысил скорость, не справился с управлением и врезался в фуру Scania, которая стояла на полосе для разгона справа. В тот момент водитель грузовика ремонтировал автомобиль. В результате ДТП погибли два человека – водитель и пассажир "ГАЗели".

В Гулькевичском районе на федеральной дороге "Кавказ" водитель автомобиля Lada Kalina не выдержали дистанцию с ехавшим впереди грузовиком "КамАЗ" с прицепом и врезался в него. В результате ДТП погибла пассажир легкового автомобиля.

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