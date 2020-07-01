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В ДТП возле Феодосии пострадали родители с детьми

В ДТП возле Феодосии пострадали родители с детьми

Сегодня, 11:25Новости

В результате аварии на Керченской трассе в районе Феодосии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о столкновении двух автомобилей в спасательную службу поступило в семь утра. На место происшествия выехали отделение пожарно-спасательной части, дежурная смена "КРЫМ-СПАС", ГИБДД и бригада "скорой помощи".

На месте спасатели выяснили, что на трассе произошло столкновение легкового автомобиля Skoda Octavia и минивэна Volkswagen Transporter. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, из них двое детей, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Сотрудниками МЧС была оказана помощь в транспортировке пострадавших к карете скорой медицинской помощи. Взрослые с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу, дети доставлены в Феодосийскую детскую городскую больницу".

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