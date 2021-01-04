В два раза меньше: на сколько обмелели водохранилища Крыма за год

Запас воды в водохранилищах Крыма к концу года составил чуть более 30 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад. Об этом проинформировали в региональном гидрометцентре.

По оценкам специалистов, за прошлый месяц водохранилища Крыма обмелели еще на пять млн кубометров воды. "Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское – 0,47 млн кубометров, Симферопольское – 0,3, Счастливое – 0,108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища приток воды отсутствовал", – отметили эксперты. Кроме того, незначительным было количество выпавших осадков в Крымских горах. По сведениям горных метеостанций в районе Ай-Петри наблюдалось 46.2 мм осадков (27% нормы), на Ангарском Перевале 44.9 мм осадков (40% нормы).