В двух городах и двух поселках Крыма ограничено водоснабжение

В четырех муниципалитетах Крыма во вторник ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

В Керчи ориентировочно до полуночи отключены потребители по улицам Марата (№ 1-20) и Рыбаков (1, 2). Специалисты работают над устранением проблемы. Также в течение дня ограничена подача в поселок Ленино – без воды остались улицы Комсомольская, Пушкина, Энгельса, Парельского, Молодежная, Шевченко, переулок Почтовый, проспект Ленина. Время восстановления водоснабжения не уточняется.

В Симферополе в связи с работами на сетях холодного водоснабжения ограничена подача на улицы Вишневая (и одноименный переулок), Радио, Авангардная, Шалфейная, Лизы Чайкиной(частично), а так же прилегающие улицы и переулки. Специалисты рассчитывают завершить ремонт до 16:00.