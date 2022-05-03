Новости Крыма

В двух городах и двух поселках Крыма ограничено водоснабжение

03 мая 2022, 13:36Общество

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В четырех муниципалитетах Крыма во вторник ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

В Керчи ориентировочно до полуночи отключены потребители по улицам Марата (№ 1-20) и Рыбаков (1, 2). Специалисты работают над устранением проблемы. Также в течение дня ограничена подача в поселок Ленино – без воды остались улицы Комсомольская, Пушкина, Энгельса, Парельского, Молодежная, Шевченко, переулок Почтовый, проспект Ленина. Время восстановления водоснабжения не уточняется.

В Симферополе в связи с работами на сетях холодного водоснабжения ограничена подача на улицы Вишневая (и одноименный переулок), Радио, Авангардная, Шалфейная, Лизы Чайкиной(частично), а так же прилегающие улицы и переулки. Специалисты рассчитывают завершить ремонт до 16:00.

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