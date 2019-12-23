Новости Крыма

В ЕС отреагировали на открытие Россией железнодорожного сообщения с Крымом

В ЕС отреагировали на открытие Россией железнодорожного сообщения с Крымом

23 декабря 2019, 18:56Новости

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Железнодорожное сообщение – это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается", – говорится в коммюнике представителя ЕВС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

Он также утверждал, что Крымский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. "ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", – говорится в коммюнике.

"ЕС вновь заявляет о полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", – заявил представитель ЕВС.

Открытие движение по железнодорожному участку Керченского моста состоялось сегодня при участии президента РФ Владимира Путина.

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