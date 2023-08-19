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Новости Крыма

В Евпатории благоустроят маршрут "Малый Иерусалим"

19 августа 2023, 13:27Общество

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К концу 2023 года в Евпатории благоустроят маршрут "Малый Иерусалим".

Об этом в эфире "Радио Крым" сообщила Кристина Клепальская, руководитель Туристско-информационного центра (МАУ "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим). По ее словам, маршрут будут благоустраивать на грантовые средства. Маршрут всегда был популярным, а кружение дервишей и Караимские кенасы больше всего удивляют зрителей.

"Сейчас уже появляются дополнительные лавочки, урны. Планируется установить подсветку у определенных объектов, камеры видеонаблюдения и фотозоны", – рассказала Клепальская, добавив, что после благоустройства посетители смогут самостоятельно прокладывать себе маршруты благодаря новым табличкам.


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