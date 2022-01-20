Новости Крыма В Евпатории грузовик насмерть сбил 29-летнего мужчину

Мужчина погиб под колесами грузового автомобиля на автодороге Симферополь-Евпатория, полиция ищет очевидцев аварии. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского главка МВД. Авария произошла накануне утром. По предварительной информации, пешеход шел по краю дороги в попутном направлении. "28-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь по автодороге со стороны города Евпатория в сторону Сак, совершил наезд на 29-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован", – уточнили в ведомстве. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

