Новости Крыма

В Евпатории грузовик насмерть сбил 29-летнего мужчину

20 января 2022, 16:08Происшествия в Крыму

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Мужчина погиб под колесами грузового автомобиля на автодороге Симферополь-Евпатория, полиция ищет очевидцев аварии. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского главка МВД.

Авария произошла накануне утром. По предварительной информации, пешеход шел по краю дороги в попутном направлении.

"28-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь по автодороге со стороны города Евпатория в сторону Сак, совершил наезд на 29-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован", – уточнили в ведомстве.

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