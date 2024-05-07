В Евпатории на два дня отключат воду

В Евпатории и поселках Прибрежное и Заозерное с 18 по 20 мая будет ограничено водоснабжение в связи с ремонтом магистрального водопровода. Об этом сообщили в компании "Вода Крыма".

"В связи с производством работ по замене аварийного участка магистрального водовода диаметром 1000 мм, обеспечивающего водоснабжение Евпатории, с 6:00 18 мая ориентировочно до 6:00 20 мая будет ограничено централизованное водоснабжение г. Евпатории, поселка Заозерное и села Прибрежное", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что полностью восстановить водоснабжение планируют к вечеру 20 мая.