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Новости Крыма

В Евпатории на два дня отключат воду

07 мая 2024, 10:57Новости

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В Евпатории и поселках Прибрежное и Заозерное с 18 по 20 мая будет ограничено водоснабжение в связи с ремонтом магистрального водопровода. Об этом сообщили в компании "Вода Крыма".

"В связи с производством работ по замене аварийного участка магистрального водовода диаметром 1000 мм, обеспечивающего водоснабжение Евпатории, с 6:00 18 мая ориентировочно до 6:00 20 мая будет ограничено централизованное водоснабжение г. Евпатории, поселка Заозерное и села Прибрежное", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что полностью восстановить водоснабжение планируют к вечеру 20 мая.

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