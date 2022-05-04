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В Евпатории ограничат движение из-за репетиций ко Дню Победы

04 мая 2022, 13:11Общество

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Движение транспорта временно ограничат в центре Евпатории из-за репетиций ко Дню Победы. Об этом информируется на официальном сайте муниципалитета.

"В связи с проведением репетиций, а также мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет временно ограничено движение транспорта через Театральную площадь в Евпатории", – говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать 5 мая с 15:00 до 19:00, 7 мая с 15:00 до 19:00, с 10:00 8 мая до 6:00 9 мая, а также с 13:00 9 мая до 10:00 10 мая. В эти периоды перекроют для проезда пересечение улиц Пионерской и Бартенева со стороны Театральной площади, а также пересечение проспекта Ленина с улицей Гоголя.

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