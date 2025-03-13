В Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройстве

В Евпатории директора подрядной организации будут судить за мошенничество при благоустройстве. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.

По версии следствия, в октябре 2021 года департамент городского хозяйства администрации Евпатории заключил муниципальный контракт на капремонт общественной территории. Цена договора составила более 18,1 млн рублей.

"Обвиняемый, являясь заместителем директора подрядной организации и будучи ответственным за проведение строительства, представил в местную администрацию акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения. На основании этих документов на счет фирмы необоснованно перечислено более 2,8 млн рублей", – говорится в сообщении.