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Новости Крыма

В Евпатории пропала молодая девушка – возбуждено уголовное дело

23 апреля 2024, 08:55Общество

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Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту безвестного исчезновения жительницы Евпатории. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома по Республике Крым и Севастополю.

"Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту безвестного исчезновения 23-летней жительницы Евпатории", – сказано в сообщении.

Уточняется, что, со слов родственников, девушка отлучилась из дома 20 апреля и более на связь не выходила.

В настоящее время на розыск жительницы Евпатории направлены силы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с коллегами из органов полиции и волонтерами отряда "Лиза Алерт Крым".

Проверяется информация от местных жителей, которые видели девушку в пределах местности в последние дни.

Ход мероприятий находится на контроле руководителя Главного следственного управления.

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