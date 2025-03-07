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Новости Крыма

В Евпатории сироте пять лет не дают жилье

07 марта 2025, 12:32Общество

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о нарушении жилищных прав сироты из Евпатории. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.

"К председателю СК России А.И. Бастрыкину в его приемную "ВКонтакте" обратилась сирота из города Евпатории Республики Крым. Заявительница восемь лет состоит в специализированной очереди. Несмотря на решение суда, вступившее в законную силу в 2020 году, ее права до настоящего времени не реализованы", – сказано в сообщении СК.

Женщина вынуждена арендовать жилье за свой счет, добавили в сообщении в надзорном ведомстве.

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