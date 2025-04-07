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Новости Крыма

В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта

07 апреля 2025, 13:51Новости

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Резервуары с чистой водой в Евпатории продолжают наполнять после масштабных ремонтных работ, на данный момент запас составляет 30-40%. Об этом рассказал глава администрации города Александр Юрьев в своем Telegram-канале.

По его словам. ночью, с 00:00 до 05:00, временно снизят давление в городской системе. Это необходимо для поднятия давления в резервуарах на необходимый уровень и возвращения к штатному режиму работы.

"Из-за низкого давления в городских сетях могут быть проблемы с подачей воды в зависимости от этажности зданий и рельефа местности", – предупреждает глава города.

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