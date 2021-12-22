Новости Крыма

В Феодосии поймали 16-летнего наркодилера и двух его подельников

22 декабря 2021, 15:43Происшествия в Крыму

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В Феодосии задержали троих наркодилеров, один из которых несовершеннолетний. Об этом инфомирует пресс-служба республиканского главка МВД России.

Как рассказали полицейские, в поле их зрения попала группа молодых людей, один из которых при виде патрульных выбросил что-то из кармана. Оказалось, что это свертки с наркотическим веществом. На место происшествия сразу же вызвали следственно-оперативную группу.

"Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители 16, 21 и 23 лет, ранее не попадавшие в поле зрения силовиков. Молодые люди признались, что наркотические средства приобрели через интернет для дальнейшей реализации в разовых дозах путем закладок в тайники. Задержанные пояснили, что сбывать их планировали в Ялте", – сообщили в ведомстве.

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