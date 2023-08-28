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Новости Крыма

В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя

28 августа 2023, 21:32Общество

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Полицейские Феодосии задержали жителя Севастополя, который размещал закладки с наркотиками в Крыму для дальнейшего сбыта через сеть. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по республике.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Феодосии выявили 29-летнего севастопольца, который при виде полицейских выбросил на землю стеклянную колбу с веществом серого цвета", – рассказали в ведомстве.

Изучив данные в мобильном телефоне задержанного, правоохранители выяснили координаты "закладок", которые мужчина уже успел сделать в Феодосии и Старом Крыму. Он рассказал, что фотографировал места сбыта с указанием их геолокации и отправлял данные другим членам преступной группы для дальнейшей продажи "товара" через интернет.

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