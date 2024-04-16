В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода

В Феодосии устраняют последствия сильного ветра. Об этом сообщает администрация города.

"Усиление ветра привело к падению деревьев на улицах, в скверах и парках города. Кроме того, произошли обрывы электросетей", – сказано в сообщении официального Telegram-канала.

По информации администрации Феодосии, электросети были оперативно восстановлены. С раннего утра бригады "Городского благоустройства" занимаются распиловкой и уборкой упавших деревьев.

Больше всего деревьев и больших веток было повалено на улицах Галерейной, Горького, Октябрьской, Федько, Чкалова, Челнокова и Симферопольском шоссе.