Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода

16 апреля 2024, 16:43Новости

5

В Феодосии устраняют последствия сильного ветра. Об этом сообщает администрация города.

"Усиление ветра привело к падению деревьев на улицах, в скверах и парках города. Кроме того, произошли обрывы электросетей", – сказано в сообщении официального Telegram-канала.

По информации администрации Феодосии, электросети были оперативно восстановлены. С раннего утра бригады "Городского благоустройства" занимаются распиловкой и уборкой упавших деревьев.

Больше всего деревьев и больших веток было повалено на улицах Галерейной, Горького, Октябрьской, Федько, Чкалова, Челнокова и Симферопольском шоссе.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх