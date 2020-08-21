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В финале фестиваля "Дорога на Ялту" покажут фильм Кустурицы

В финале фестиваля "Дорога на Ялту" покажут фильм Кустурицы

21 августа 2020, 11:26Новости

Финал международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" состоится 1 сентября, сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма. В ведомстве напомнили, что цель фестиваля – популяризация советских и российских песен о Великой Отечественной войне. Уточняется, что мероприятие пройдет в рамках Года памяти и славы.

"Для проведения гала-концерта фестиваля с участием популярных артистов российской эстрады, зарубежных музыкантов и финалистов конкурса в качестве главной локации выбрана Набережная города Ялты. В программе концерта прозвучат музыкальные произведения военных лет, как на русском, так и на иностранных языках", – проинформировали подробности в министерстве. Кроме этого, финалом фестиваля станет показ фильма Эмира Кустурицы

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