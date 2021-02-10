Новости Крыма

В ГИБДД рассказали о смертности пешеходов на дорогах Крыма

10 февраля 2021, 15:02Происшествия в Крыму

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С начала текущего года на дорогах Республики Крым погибли 12 пешеходов. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" сообщил руководитель УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

По его словам, 2020 год был достаточно нелегким, однако в ведомстве отмечают положительные тенденции: по сравнению с 2019 годом, снизилось количество ДТП, а также число погибших и пострадавших. Согласно статистике крымского ГИБДД, в прошлом году зафиксировано 1693 дорожно-транспортных происшествий, в которых 265 человек погибли и 2190 пострадали. "Уже в январе этого года произошло 87 ДТП, 97 человек пострадали и 20 погибли. Из них 12 – пешеходы, – добавил Борисенко. – Мы были вынуждены, увидев эту статистику, провести профилактическое мероприятие "Пешеход. Пешеходный переход". Из 12 погибших пешеходов – восемь были сбиты в темное время суток, вне пешеходного перехода и в слабо освещенных местах".

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