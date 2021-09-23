В горах Крыма 12 часов спасали туриста

Крымские спасатели 12 часов искали в горах на Южном берегу туриста, который сбился с пути и оказался на очень опасном склоне. Об этом информирует пресс-служба республиканского МЧС.

Звонок о происшествии поступил в службу спасения накануне днем. Выяснилось, что во время прогулки возле горы Караул-Кая житель Феодосии сбился с тропы и оказался на крутом скальном склоне, самостоятельно двигаться дальше не может и необходима помощь. На выручку ему поспешили подразделения МЧС.

"Спасатели прибыли к поселку Запрудное и начали подъем по ущелью Аян-Дере. Спустя два часа пострадавший был обнаружен на наклонном скальном склоне под обрывами кромки плато Бабуган. Из-за особенностей рельефа подняться к пострадавшему снизу не представлялось возможным, поэтому для усиления группировки сил приняли решение привлечь для помощи ялтинских спасателей и эвакуировать мужчину наверх на плато", – сообщили в МЧС.