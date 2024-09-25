В горах Крыма ночью заблудилась семья туристов

Семейная пара заблудилась во время туристической прогулки по горам в Бахчисарайском районе Крыма. Для их розыска потребовалось задействовать спасателей, рассказали в республиканском Главке МЧС России.

"Семейная пара сбилась с тропы с наступлением темноты накануне вечером в Бахчисарайском районе. Благодаря устойчивой мобильной связи в месте поиска спасатели МЧС России быстро обнаружили туристов и доставили в ближайший населенный пункт", – сказано в сообщении.

Медицинская помощь туристам не понадобилась. В спасательной операции были задействованы четыре сотрудника МЧС и одна единица техники. Как оказалось, туристы не регистрировали свой маршрут.