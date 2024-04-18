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Новости Крыма

В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах

18 апреля 2024, 09:34Новости

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Крымское отделение Русского географического общества этой весной реализует новый проект по обозначению мест расположения древних христианских храмов в крымских горах.

Как корреспонденту РИА Новости Крым сообщил председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин, идея у него родилась при посещении села Родниковое, бывшей деревни Скеля, около Чернореченского водохранилища.

"Там стоял храм, его еще описывал дореволюционный исследователь Василий Кондраки. Я подумал поставить там информационную стелу. И обратился в Симферопольскую и Крымскую епархию", – говорит Самохин.

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