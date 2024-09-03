В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детей

На минувших выходных туристы в горах Крыма вызывали спасателей более 10 раз, спасено 15 человек. Об этом информирует МЧС Крыма.

"Для оказания помощи на прошедших выходных спасателями "КРЫМ – СПАС" осуществлено 16 выездов. Спасено 15 человек, в том числе пять детей", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Дважды помощь в горах оказывали алуштинские спасатели. 21 сентября в 21.15 поступила информации, что в районе Ангарского перевала заблудились две девушки. На место выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда.