Новости Крыма

В горах под Бахчисараем потерялся мужчина

08 ноября 2021, 10:35Происшествия в Крыму

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Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарайском районе Крыма, где накануне потерялся мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в воскресенье днем. Во время прогулки в районе горы Бойко мужчина заблудился и не смог самостоятельно спуститься. На помощь ему оперативно отправился отряд МЧС.

"Спасатели провели мероприятия по обнаружению и безопасному спуску пострадавшего. Спасенный мужчина в медицинской помощи не нуждался. В поисковых работах были задействованы четыре человека", – уточнили в ведомстве.

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