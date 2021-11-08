В горах под Бахчисараем потерялся мужчина

Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарайском районе Крыма, где накануне потерялся мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в воскресенье днем. Во время прогулки в районе горы Бойко мужчина заблудился и не смог самостоятельно спуститься. На помощь ему оперативно отправился отряд МЧС.

"Спасатели провели мероприятия по обнаружению и безопасному спуску пострадавшего. Спасенный мужчина в медицинской помощи не нуждался. В поисковых работах были задействованы четыре человека", – уточнили в ведомстве.