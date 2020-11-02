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В Госдуме назвали обязательное условие развития курортов в Крыму

В Госдуме назвали обязательное условие развития курортов в Крыму

Сегодня, 13:15Общество

Развитие туристической сферы в Крыму невозможно без строительства современной курортной инфраструктуры, а это возможно сделать только с помощью вложения значительных федеральных средств. Такое мнение в эфире "Радио 1" сообщил депутат Госдумы, лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Крым – это уникальное место, однако туда надо вкладываться, и вкладываться федеральному бюджету, федеральным деньгам. То, что сделали мост – это круто, это очень хорошо, но необходимо обустраивать побережье, необходимы совершенно другие гостиницы, совершенно другие дороги. И над этим нужно работать. Без федеральных денег самому Крыму и Севастополю не потянуть", – убежден политик. Миронов с сожалением констатировал, что сегодня "выгоднее слетать в Турцию", поскольку это "дешевле" и "сервис там лучше".

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