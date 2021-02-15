Новости Крыма

В Госдуме обещают помочь в сохранении пляжей на западе Крыма

15 февраля 2021, 17:53Общество

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Инициативная группа предложила создать в Крыму систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для сохранения уникальных песчаных пляжей на западе полуострова. Об этом шла речь на круглом столе в Симферополе.

С таким предложением неравнодушные жители поселка Уютное, Штормовое и Поповка Сакского района обратились в Госдуму. Как сообщают местные жители, песчаные пляжи уничтожают арендаторы, которые заливают природную территорию бетоном, разравнивают дюны, тем самым уничтожая уникальные растения и нарушая экосистему.

Общественники предложили создать сеть ООПТ, которая будет включать три особые территории: природный парк "Ойбурский" рядом с одноименным озером, региональный памятник "Кондарский" (от села Уютное до села Молочного) и "Коса Беляус".

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