В Госдуме обещают помочь в сохранении пляжей на западе Крыма

Инициативная группа предложила создать в Крыму систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для сохранения уникальных песчаных пляжей на западе полуострова. Об этом шла речь на круглом столе в Симферополе.

С таким предложением неравнодушные жители поселка Уютное, Штормовое и Поповка Сакского района обратились в Госдуму. Как сообщают местные жители, песчаные пляжи уничтожают арендаторы, которые заливают природную территорию бетоном, разравнивают дюны, тем самым уничтожая уникальные растения и нарушая экосистему.

Общественники предложили создать сеть ООПТ, которая будет включать три особые территории: природный парк "Ойбурский" рядом с одноименным озером, региональный памятник "Кондарский" (от села Уютное до села Молочного) и "Коса Беляус".