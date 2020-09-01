В Госдуме оценили ход курортного сезона в Крыму

Выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса обеспечило проведение успешного курортного сезона в Крыму. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в эфире радио "Спутник в Крыму".

Специалисты назвали новую схему мошенничества в туристический сезон "Поэтапный запуск курортной сферы полностью себя оправдал и обеспечил успешный сезон в Крыму. Были отработаны все процессы, связанные с требованиями Роспотребнадзора, был набран персонал, проведена необходимая подготовка к сезону.

Все 830 объектов размещения, которые изъявили желание работать в сезоне 2020 года, в обязательном порядке брали на себя обязательства по выполнению этих требований", – сообщил парламентарий. По словам Шеремета, эти усиленные меры по недопущению ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе в курортный сезон – "единственное, что изменилось для гостей Крыма.