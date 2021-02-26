В Госдуме оценили уровень поддержки меджлиса* в Крыму

Запрещенный в России меджлис крымско-татарского народа* имеет минимальную поддержку среди проживающих на полуострове крымских татар, количество симпатизирующих данной организации крымчан неуклонно снижается. Такое мнение высказал заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

"Социологические исследования показывают, что крымские татары перестают быть слепым инструментом в руках Запада и тех личностей, которые сбежали с полуострова и до сих пор находятся в образе национальных лидеров. Это подтверждается участием крымских татар в выборах разных уровней, в республиканских и федеральных проектах. Крымские татары выздоравливают от зловредного влияния западных институтов и ретрансляторов этих вредоносных идей в лице меджлиса*. Данная маргинальная среда имеет небольшое количество приспешников, их количество будет минимизироваться", – сообщил депутат Госдумы.