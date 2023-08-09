В Ханском дворце завершили реставрацию шести объектов из 16

В Ханском дворце Бахчисарая завершены реставрационные работы на шести объектах комплекса. Полностью готовы на данный момент баня Сары-Гюзель, надгробная ротонда, Екатерининская миля, а также три гробницы: Северное и Южное дюрбе, дюрбе Диляры Бикеч. Об этом рассказали в Министерстве культуры Крыма.

"По состоянию на сегодняшний день развернут полномасштабный ремонтно-реставрационный процесс на всем комплексе Ханского дворца. Работы ведутся как на территории ансамбля "Ханский дворец", так и на специально оборудованных производственных площадках вне территории музейного комплекса, где проводится реставрация отдельных архитектурных элементов", – сообщает пресс-служба министерства.