Новости с Харьковского участка фронта довольно таки невесёлые. Генеральный штаб Украины заявляет о пополнении техники и боеприпасов, за счёт тех, которые остались на оставленной нами территории, но в тоже время генерал-лейтенант Коношенков с телевизора говорит о плановом отходе наших войск с Харьковского направления. Такие подарки для ВСУ стали возможными исключительно благодаря такой "организованной перегруппировке" наших соединений.

Но что бы не говорило наше Министерство обороны, своеобразный "Русский Ленд-Лиз" мы таки сделали для Украины, а это заставляет задуматься о том плановый ли отход на самом деле? Может наши бойцы просто бежали куда глаза глядят, пытаясь уберечь себя, не думая о технике, а нам как обычно говорят о том, что спецоперация идёт по плану?

Кремль продолжает молчать в то время, когда в Харьковской области Ленд-Лиз набирает обороты, а наши солдаты гибнут и попадают в плен. Всё что можно сделать в этой ситуации, по мнению Верховного Главнокомандующего, это поменять военачальника.

Стало известно, что командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Бердникова Романа Борисовича сняли с занимаемой должности из-за поражения группировки войск России на Харьковском направлении. Было бы смешно, если бы не так грустно, ведь на этой должности он пробыл всего лишь 15 дней, с 26 августа 2022 года, тем самым побив рекорд, установленный предыдущим командующим войсками Западного военного округа генерал-лейтенантом Андреем Сычевым, который прокомандовал округом три недели.

Есть мнение, что Бердникова отстранили не только по причине провала военной операции на закреплённом за ним участке, а и по причине подозрения в получении огромной суммы Западных денег за организацию передачи техники и боекомплектов для украинской армии под видом беглого отступления. В сети уже гуляют различные расценки за сданную боевую технику, от $50 тысяч за боевую машину пехоты и до $200 тысяч за танк. Можно примерно посчитать сумму прибыли. И это не считая Орланов, боеприпасов и другого. Ведь на боевые потери можно списать многое…

В то время, когда солдаты изо всех сил пытаются удержать противника и не допустить его прорыва на освобожденную территорию ценой собственных жизней – их командир думает о том, как набить карманы зелёными Американскими деньгами.

Так, сегодня министерство обороны Британии сообщило , что от Изюма была вынуждена отойти 1-я гвардейская танковая Краснознамённую армия, именно она должна защищать Москву в случае нападения войск НАТО.

После таких новостей, кажется, что стоит задуматься о реальности выполнения задач специальной военной операции.