Новости Крыма

В Харьковской области ВС РФ сделали "Ленд-Лиз по Русски" для Украины

13 сентября 2022, 17:57Главная

Новости с Харьковского участка фронта довольно таки невесёлые. Генеральный штаб Украины заявляет о пополнении техники и боеприпасов, за счёт тех, которые остались на оставленной нами территории, но в тоже время генерал-лейтенант Коношенков с телевизора говорит о плановом отходе наших войск с Харьковского направления. Такие подарки для ВСУ стали возможными исключительно благодаря такой "организованной перегруппировке" наших соединений.

Но что бы не говорило наше Министерство обороны, своеобразный "Русский Ленд-Лиз" мы таки сделали для Украины, а это заставляет задуматься о том плановый ли отход на самом деле? Может наши бойцы просто бежали куда глаза глядят, пытаясь уберечь себя, не думая о технике, а нам как обычно говорят о том, что спецоперация идёт по плану?

Кремль продолжает молчать в то время, когда в Харьковской области Ленд-Лиз набирает обороты, а наши солдаты гибнут и попадают в плен. Всё что можно сделать в этой ситуации, по мнению Верховного Главнокомандующего, это поменять военачальника.

Стало известно, что командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Бердникова Романа Борисовича сняли с занимаемой должности из-за поражения группировки войск России на Харьковском направлении. Было бы смешно, если бы не так грустно, ведь на этой должности он пробыл всего лишь 15 дней, с 26 августа 2022 года, тем самым побив рекорд, установленный предыдущим командующим войсками Западного военного округа генерал-лейтенантом Андреем Сычевым, который прокомандовал округом три недели.

Есть мнение, что Бердникова отстранили не только по причине провала военной операции на закреплённом за ним участке, а и по причине подозрения в получении огромной суммы Западных денег за организацию передачи техники и боекомплектов для украинской армии под видом беглого отступления. В сети уже гуляют различные расценки за сданную боевую технику, от $50 тысяч за боевую машину пехоты и до $200 тысяч за танк. Можно примерно посчитать сумму прибыли. И это не считая Орланов, боеприпасов и другого. Ведь на боевые потери можно списать многое…

В то время, когда солдаты изо всех сил пытаются удержать противника и не допустить его прорыва на освобожденную территорию ценой собственных жизней – их командир думает о том, как набить карманы зелёными Американскими деньгами.

Так, сегодня министерство обороны Британии сообщило, что от Изюма была вынуждена отойти 1-я гвардейская танковая Краснознамённую армия, именно она должна защищать Москву в случае нападения войск НАТО.

После таких новостей, кажется, что стоит задуматься о реальности выполнения задач специальной военной операции.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх