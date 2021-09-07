Новости Крыма

В каких районах Крыма ограничат подачу воды

07 сентября 2021, 10:55Общество

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Из-за повреждения сетей или планового ремонта сразу в нескольких районах полуострова будет ограничена подача воды. Об этом информирует ГУП РК "Вода Крыма".

В частности, ремонт будет проводиться на территории Евпаторийского ЕРЭС. С 8 до 17 часов подача воды будет ограничена на проспекте Победы, 48, частично ограничения введут на проспекте Победы 44, 46, 48 и 71, на улицах Полтавской, 5, Луговой, 15 и Чапаева, 47, 55, 59, 69, 71, 73, 81, 83, 85, 87 и 89.

Также из-за повреждений на сетях ограничено водоснабжение в Симферопольском районе по адресу: с.Пионерское, массив Понтос.

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