Новости Крыма В Керченских "НЕФАЗах" с нового года проезд будет 17 рублей

В Керченских "НЕФАЗах" с нового года проезд будет 17 рублей Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым с 01.01.2020 г. установил обоснованный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в размере 17,00 руб. по муниципальным автобусным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи. Новый тариф будет действовать по таким маршрутам: № 1 "Автовокзал – Порт Крым", № 5 "Автовокзал – Аршинцево – Горпляж (в летний период)", № 41 "ГУП КМЗ – Аршинцево – Горпляж (в летний период)", обслуживаемых МУП МОГОК РК "Керчьгортранс". Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

