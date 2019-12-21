Новости Крыма

В Керченских "НЕФАЗах" с нового года проезд будет 17 рублей

В Керченских "НЕФАЗах" с нового года проезд будет 17 рублей

21 декабря 2019, 14:50Новости

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым с 01.01.2020 г. установил обоснованный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в размере 17,00 руб. по муниципальным автобусным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Новый тариф будет действовать по таким маршрутам:

№ 1 "Автовокзал – Порт Крым", № 5 "Автовокзал – Аршинцево – Горпляж (в летний период)", № 41 "ГУП КМЗ – Аршинцево – Горпляж (в летний период)", обслуживаемых МУП МОГОК РК "Керчьгортранс".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх