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Новости Крыма

В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник

09 октября 2023, 10:49Общество

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"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром 12-17 м/с, порывами до 20 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 9 октября ветер северо-западный 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +13…15, температура воды в море +18…19 градусов", – написано в Telegram-канале ведомства.

За последние сутки паромы выполнили шесть рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 362 152 пассажира и 205 596 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 078 рейсов.

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