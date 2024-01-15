"В проливе действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде", – указано в официальном Telegram-канале морской службы.

По прогнозу Росгидромета, 15 января ветер юго-восточный 6-11 м/с, со второй половины дня юго-западный 6-11 м/с, вечером с порывами до 12-15 м/с, без существенных осадков. Высота волн 0,5-1,0 м, температура воздуха +8...+10 градусов, температура воды в море +3...+4.

С начала работы переправы паромы перевезли уже 423 397 пассажиров и 244 212 грузовиков, уточняют в Росморречфлоте. В общей сложности выполнено 7 134 рейса, в том числе за последние сутки – 12.