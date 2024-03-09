В Керчи 8 марта на переходе сбили женщину

В Керчи на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщает МВД по РК.

"По предварительным данным, около 22.00 часов в районе дома 12 по шоссе Героев Сталинграда в Керчи водитель 1965 г.р., за рулем автомобиля "ВАЗ-2109", осуществляя движение со стороны улицы Буденного в направлении Объездной, допустил наезд на пешехода – женщину 1985 г.р., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказано в сообщении.

По данным МВД, женщина получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Керчи. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.