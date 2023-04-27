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Новости Крыма

В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41

27 апреля 2023, 13:37Происшествия в Крыму

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В Керчи 76-летний мужчина получил травму в результате падения в салоне маршрутного автобуса. Сотрудники Госавтоинспекции города проводят проверку обстоятельств ДТП, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Сообщается, 26 апреля около 18:00 в травмпункт Керченской городской больницы за медицинской помощью обратился мужчина 1947 года рождения. Пенсионер пояснил, что получил травмы во время падения в маршрутном автобусе марки "НЕФАЗ".

По предварительной информации, инцидент произошел 26 апреля около 14:30 на улице Блюхера напротив дома № 3.

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