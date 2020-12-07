Новости Крыма

В Керчи на пожаре спасли мужчину

В Керчи на пожаре спасли мужчину

07 декабря 2020, 10:23Происшествия в Крыму

Сотрудники ГУ МЧС по РК спасли мужчину во время пожара, информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Известно, что возгорание произошло в трехэтажном частном жилом доме в Керчи. На место инцидента направили три пожарных отделения. Специалисты нашли внутри горящего здания мужчину.

"Благодаря профессиональным и решительным действиям сотрудников МЧС России пострадавший выведен на свежий воздух", – сказано в сообщении. Отмечается, что пожар ликвидировали на площади 56 кв.м. Ранее пожарные в Севастополе эвакуировали 12 человек и трех котов из горящего многоквартирного дома по улице Древняя.

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