В Керчи со среды на сутки отключат водоснабжение на десятках городских улиц и в пригороде. Об этом передает "Вода Крыма".

"В связи с производством аварийно-ремонтных работ по адресу город Керчь, ул. Войкова, 17 с 08.00 31 июля ориентировочно до 08.00 1 августа будет ограничено холодное водоснабжение", – говорится в сообщении.

Воды не будет по адресам: ул. Генерала Петрова, ул. Голощапова, ул. К. Алиева, ул. Лазо, ул. Войкова, ул. Энгельса, ул. Софьи Перовской, ул. Степана Разина, ул. Розы Люксембург, ул.1-ой Пятилетки, ул. 2-ой Пятилетки, ул. Назаренко, ул. Отдельной Приморской Армии, ул. Сакко, ул. Суворова, ул. Славы, ул. 1-го Мая, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.

Также временно водоснабжение остановят в микрорайоне 3-ий Самострой (ул. 1я-Сотня, ул. Кооперативная, ул. Лозовая, ул. Голубиная), на ул. Большая, ул. Челядинова, ул. Ярошенко, ул. Международная, ул. Печениной, ул. Днепровская, ул. Кривуляк, ул. Шмидта, ул. Ученическая, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.