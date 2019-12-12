В Керчи начались работы по ремонту обелиска Славы

В Керчи на вершине горы Митридат начали работы по ремонту обелиска Славы. Nерритория мемориала частично огорожена, рабочие демонтируют артиллерийские орудия с постамента обелиска.

Согласно информации, размещенной на российском сайте госзакупок, на реставрацию обелиска потратят более 10 млн рублей, окончание работ запланировано на конец апреля 2020 года. Источник финансирования – бюджет Крыма, в частности, субсидии в рамках российской программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2022 года".

В начале 2019 года депутаты российского горсовета Керчи приняли решение о передаче этого памятника на баланс крымского госучреждения "Крымнаследие".

По словам Бороздина, Комитет культурного наследия Крыма выступил заказчиком проектно-изыскательских работ по реставрации обелиска и заключил соответствующий договор с компанией "Меандр", которая сделала вывод об аварийности памятника. В то же время, на сайте ООО "Меандр" в перечне объектов, на которых организация выступает в качестве подрядчика или субподрядчика, керченский обелиск не значится.

В апреле 2018 года обелиск Славы на горе Митридат начал разрушаться. На разработку документации и ремонт обелиска планируют выделить более 3 миллионов рублей (почти 1,25 миллиона гривен – КР).

​Обелиск Славы был построен в Керчи в 1944 году. Монумент посвящен военнослужащим Отдельной Приморской армии, морякам Азовской военной флотилии и всем воинам, павшим в боях за освобождение Крыма в ноябре 1943-апреле 1944 года. Для строительства обелиска использовались камни от Троицкого собора Керчи.