Новости Крыма

В Керчи нарушители хотели залезть на охраняемый участок трассы

Сегодня, 13:02Общество

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В Керчи сотрудники краснодарского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса РФ задержали двух нарушителей, которые хотели перелезть через забор и попасть на охраняемый участок трассы "Керчь – Новороссийск". Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Группа быстрого реагирования задержала женщину и мужчину из Санкт–Петербурга. Они пытались проникнуть в зону транспортной безопасности через ограждение периметра охраняемого объекта", – сказано в сообщении.

Причины, по которым задержанные решили штурмом взять ограждение – не известны, нарушители переданы транспортным полицейским.

Всего за этот день сотрудниками краснодарского филиала ФГУП "УВО Минтранса РФ" были задержаны 16 человек, которые пытались незаконно проникнуть на охраняемые объекты транспортной инфраструктуры.

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