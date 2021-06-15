В Керчи нашли останки офицера, написавшего свое имя на котелке

Во время разведочных работ были обнаружены останки бойца Красной Армии, об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России Александр Ефанов. "При нем был плечевой ремень от портупеи, остатки сапог, три копейки 1934 года выпуска, котелок, – перечислил Александр Ефанов. – В нагрудном кармане он носил медальон-"смертник", мы надеялись, что сможем узнать имя".

Но медальон не оправдал ожиданий, вкладыш оказался нечитаемым, сильно поврежденным. Помог котелок – на нем были нацарапаны рисунки: роза и птица, похожая на гуся. А самое главное – надпись. Буквы крупные, но неразборчивые, непонятно: то ли имя с фамилией, то ли одна фамилия. Поисковики, имеющие опыт в прочтении похожих надписей, прочитали надпись как "Борян (Ботян, Бытян) Гарев".