В Керчи объявили план новогодних и рождественских мероприятий

В Керчи российские власти города объявили план новогодних и рождественских мероприятий. Как сообщает сайт российской администрации города, для керчан подготовлена "насыщенная праздничная программа".

В частности, до 13 января на городской набережной и на площади Ленина будет работать комплекс "Новогодний городок", 21 декабря на центральной площади пройдет зажжение огней на новогодней елке.

31 декабря на площади Ленина пройдет шоу "Елки-палки Новый год", новогоднее поздравление руководства города, праздничный фейерверк, концертная программа с участием солиста российской группы "Дюна" Виктора Рыбина.

Детальнее план мероприятий указан на сайте администрации.

Ранее в Керчи на центральной площади Ленина установили главную городскую елку.

Напомним, российские власти Симферополя обнародовали программу празднования Рождества. В частности, со 2 по 8 января на площади Ленина будет проведен цикл развлекательных мероприятий "Рождественские каникулы".