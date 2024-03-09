В связи с проведением реконструкции шоссе Героев Сталинграда в период с 10 марта до июня 2024 года. Об этом информирует администрация Керчи.

"Изменяется схема движения общественного транспорта, работающего на маршрутах № 40 "ул. Ульяновых – ГУП КМЗ", № 41 "ГУП КМЗ – Аршинцево – Городской пляж (в летний купальный сезон)", № 28"Автовокзал – ул. Ульяновых", № 5 "Автовокзал – Аршинцево – Горпляж (летний купальный сезон)" и № 26 "Ж/д Вокзал – Управление ЖРК – Аршинцево", – говорится в сообщении.

Власти обращают внимание пассажиров на то, что в указанный период посадка/высадка на остановочном пункте "Верхний Солнечный" (в направлении Аршинцево, расположенном на путепроводе шоссе Героев Сталинграда) осуществляться не будет.