Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Керчи перекроют шоссе на три месяца – схема движения

09 марта 2024, 13:58Общество

4

В связи с проведением реконструкции шоссе Героев Сталинграда в период с 10 марта до июня 2024 года. Об этом информирует администрация Керчи.

"Изменяется схема движения общественного транспорта, работающего на маршрутах № 40 "ул. Ульяновых – ГУП КМЗ", № 41 "ГУП КМЗ – Аршинцево – Городской пляж (в летний купальный сезон)", № 28"Автовокзал – ул. Ульяновых", № 5 "Автовокзал – Аршинцево – Горпляж (летний купальный сезон)" и № 26 "Ж/д Вокзал – Управление ЖРК – Аршинцево", – говорится в сообщении.

Власти обращают внимание пассажиров на то, что в указанный период посадка/высадка на остановочном пункте "Верхний Солнечный" (в направлении Аршинцево, расположенном на путепроводе шоссе Героев Сталинграда) осуществляться не будет.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх