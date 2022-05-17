В Керчи псевдо-медик обманул старушку на 12 тысяч рублей

29-летний житель Симферополя представился медиком и продал пенсионерке насадку от массажера, выдав деталь за полноценный аппарат для лечения остеохондроза. Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, преступную "сделку" псевдо-медик провернул в Керчи.

По данным правоохранителей, прежде чем найти доверчивую пенсионерку, злоумышленник обратился с аналогичным предложением в другие квартиры одной из керченских многоэтажек. Везде представлялся медицинским работником хирургического отделения. Однако жители дома отказывались приобретать предложенный товар, сомневаясь в его медицинских свойствах и обоснованности стоимости.