В Керчи собака набросилась на семилетнего мальчика

Уголовное дело будет возбуждено по факту нападении собаки на семилетнего ребенка в Керчи. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин, информирует пресс-служба ведомства.

По информации в СМИ и соцсетях, инцидент произошел 5 марта. Агрессивное животное набросилось на семилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома, собака укусила ребенка за ногу.

"Отмечается, что собака, возможно, принадлежит местному жителю, который выпускает своих животных на самовыгул. При этом стая регулярно нападает на граждан, однако меры реагирования не принимаются", – говорится в сообщении.